Минувший октябрь вошел в топ-3 самых теплых с 1891 года

Он пояснил, что самым теплым в России был октябрь 2018 года, когда в центральной части Российской Федерации температура превышала норму где-то на два с половиной градуса, а в северной части страны — на все десять. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.
По прогнозу синоптиков, на большей территории России в декабре ожидается температура, близкая к климатической норме. При этом температурные показатели будут в среднем превышать норму на Таймыре и северо-востоке Республики Саха (Якутия), а на большей части Чукотки, Камчатки и Магаданской области, а также на Тихоокеанском побережье Хабаровского края температура опустится ниже нормы.