Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минувший октябрь вошел в топ-3 самых теплых с 1891 года

10 ноября 06:38
Фото: pxhere.com
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что октябрь в этом году выдался одним из трех самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России, которые ведутся с 1891 года.

Он пояснил, что самым теплым в России был октябрь 2018 года, когда в центральной части Российской Федерации температура превышала норму где-то на два с половиной  градуса, а в северной части страны — на все десять. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС. 

По прогнозу синоптиков, на большей территории России в декабре ожидается температура, близкая к климатической норме. При этом температурные показатели будут в среднем превышать норму на Таймыре и северо-востоке Республики Саха (Якутия), а на большей части Чукотки, Камчатки и Магаданской области, а также на Тихоокеанском побережье Хабаровского края температура опустится ниже нормы.

#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10