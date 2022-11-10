“Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, – это варварство и попрание исторического прошлого”, – заявил депутат в беседе с изданием russian.rt.com. Как напомнил член Госдумы по международным делам, за 70 дней Красная Армия освободила Прибалтику от фашистов. Сейчас же, отметил он, Латвия показывает свою благодарность: сносит советсткие памятники и борется с историей.
Белик также подчеркнул: сотни людей при этом выступают против сноса монументов, но чиновники сохраняют верную позицию дерусификации. Он также подчеркнул, что Прибалтика старается выслужиться перед коллективным Западом.