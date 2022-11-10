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Госдума: Снос памятника советским солдатам-освободителям в Латвии – это варварство

10 ноября, 18:46
Дмитрий Белик, член комитета Госдумы по международным делам, дал комментарий по поводу сноса в городе Резекне (Латвия) памятника советским солдатам-освободителям “Алёша”.

“Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, – это варварство и попрание исторического прошлого”, – заявил депутат в беседе с изданием russian.rt.com. Как напомнил член Госдумы по международным делам, за 70 дней Красная Армия освободила Прибалтику от фашистов. Сейчас же, отметил он, Латвия показывает свою благодарность: сносит советсткие памятники и борется с историей.

Белик также подчеркнул: сотни людей при этом выступают против сноса монументов, но чиновники сохраняют верную позицию дерусификации. Он также подчеркнул, что Прибалтика старается выслужиться перед коллективным Западом. 

#Ольга Земскова
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