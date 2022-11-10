Госдума: Снос памятника советским солдатам-освободителям в Латвии – это варварство

“Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, – это варварство и попрание исторического прошлого”, – заявил депутат в беседе с изданием russian.rt.com. Как напомнил член Госдумы по международным делам, за 70 дней Красная Армия освободила Прибалтику от фашистов. Сейчас же, отметил он, Латвия показывает свою благодарность: сносит советсткие памятники и борется с историей.