Новость № 1. Майор полиции пришел в банк, где заметил пенсионерку, которая тревожно разговаривала по телефону. Он решил ей помочь и выяснил, что пенсионерке звонят «сотрудники банка» и пытаются заставить перевести им 900 тыс рублей. Сотрудник УМВД убедил женщину прервать разговор, а затем отвел ее в отдел полиции.