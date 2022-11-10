Новость № 1. Майор полиции пришел в банк, где заметил пенсионерку, которая тревожно разговаривала по телефону. Он решил ей помочь и выяснил, что пенсионерке звонят «сотрудники банка» и пытаются заставить перевести им 900 тыс рублей. Сотрудник УМВД убедил женщину прервать разговор, а затем отвел ее в отдел полиции.
Новость № 2. В Омской области вводится режим повышенной готовности. Александр Бурков подписал указ о введении особого режима работы объектов, ответственных за работу транспорта, коммуникации и связи, объектов энергетики, а также особый контроль за состоянием экологии.
Новость № 3. Сергей Шелест внес поправки в постановление, обозначающее список мест, где нельзя продавать алкоголь. Теперь, согласно представленным изменениям, спиртное разрешат продавать в магазинах, расположенных не ближе 15 метров от спортивных объектов и больниц.