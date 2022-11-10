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ЕК направит в Молдову €250 млн в качестве поддержки энергетической отрасли

11 ноября, 00:37
Кишинев получит от ЕК €250 млн помощи. По данным Sputnik Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, уже сделала соответствующее заявление.

Фон дер Ляйен сообщила, что €200 млн могут направить в Молдову с целью обеспечения государства средствами, необходимыми для покрытия газовых потребностей. Из этих средств 100 млн будут предоставлены в виде гранта, а оставшиеся 100 млн страна получит в качестве займа с 1 января следующего года. Дополнительные €50 млн Молдавии предоставят для расходования на бюджетную поддержку наиболее незащищенных слоев населения.

Известно, что молдавский лидер Майя Санду ранее заявляла, что в эту зиму государство может испытывать дефицит газа и электроэнергии, — пишет Russian.rt.com.

 

#Ольга Земскова
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