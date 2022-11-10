Дешевле купить в магазине. Омские браконьеры заплатят серьезные штрафы за рыбу

Пресс-служба УТ МВД по СФО сообщила о подведении итогов навигации. Километр нелегальных сетей, 14 плавсредств, 15 уголовных дел и больше полумиллиона ущерба от браконьеров.
За сезон только транспортная полиция выявила 25 омичей, промышлявших незаконным ловом рыбы. Возбуждено 15 уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по этой статье – штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на 2 года.
Сотрудники Омского линейного управления МВД за время навигации изъяли у браконьеров Омской области почти километр сетей, 14 плавательных средств и больше 100 экземпляров незаконно добытой рыбы: краснокнижных стерлядок, язей, нельмы, карася, леща и прочих. Ущерб природе в денежном эквиваленте составил почти 600 тыс. рублей.
Половину от всего ущерба нанес 62-летний браконьер из Горьковского района. Мужчина выходил на промысел на моторке с 70-метровой донной сетью. Выловил больше 30 стерлядей и почти с десяток рыб других видов. Стерлядь занесена в Красную книгу, ее вылов запрещен.
Незаконно добытую рыбу отобрали, как и орудия промысла. По заключению специалистов природоохраны, ущерб вышел почти в 300 тыс. рублей. Заведено уголовное дело.
Еще в начале июня транспортные полицейские пресекли браконьерство четырех жителей Большереченского района Омской области. Мужчины тоже выходили на моторках, ловили рыбу донными сетями общей длинной 202 м. Выловили 17 стерлядок и 1 нельму. Отдел дознания ЛУ МВД Омской области возбудил два уголовных дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Лодки, сети и рыба изъяты, ущерб оценен в 90 тыс. рублей.
Еще на 26 нарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства. Рыбаки заплатят штрафы от 2 до 5 тыс. рублей. Судна и орудия незаконного вылова в этих случаях тоже изымаются.