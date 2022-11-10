Дешевле купить в магазине. Омские браконьеры заплатят серьезные штрафы за рыбу

Половину от всего ущерба нанес 62-летний браконьер из Горьковского района. Мужчина выходил на промысел на моторке с 70-метровой донной сетью. Выловил больше 30 стерлядей и почти с десяток рыб других видов. Стерлядь занесена в Красную книгу, ее вылов запрещен.