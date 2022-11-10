Пресс-центр Народного фронта в Омской области сообщил, что в Омске призвали в рамках частичной мобилизации мужчину с онкозаболеванием. Он в 2014 году прошел курс химиотерапии и восемь лет состоял на учете у онколога. Злокачественное кожное новообразование не помешало частичной мобилизации.