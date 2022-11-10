Пресс-центр Народного фронта в Омской области сообщил, что в Омске призвали в рамках частичной мобилизации мужчину с онкозаболеванием. Он в 2014 году прошел курс химиотерапии и восемь лет состоял на учете у онколога. Злокачественное кожное новообразование не помешало частичной мобилизации.
Начиналось все вполне разумно. Медицинская комиссия поставила омичу категорию «Д», которая означает, что он вообще не годен к несению военной службы. А вот в военном госпитале эту категорию подтвердить отказались.
Мужчина безрезультатно оббивал пороги врачей. Уже из 242 учебного центра ВДВ он обратился в региональное отделение Народного фронта, в Центр по содействию ошибочно мобилизованным.
К решению его вопроса подключились Единый штаб помощи мобилизованным и сама часть, где все это время находился омич. В итоге его отпустили домой.