Возникли вопросы. В Омске проверят перевозчика, чья маршрутка перевернулась на трассе

Речь идет об аварии, которая случилась 2 ноября 2022 года. Автомобиль «Луидор 225019» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Toyota, после чего улетел в кювет. В результате аварии помощь медиков потребовалась пассажирам маршрутки и пассажиру легковушки.