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Возникли вопросы. В Омске проверят перевозчика, чья маршрутка перевернулась на трассе

9 ноября 06:22
Фото: омская Госавтоинспекция

Омского перевозчика проверят из-за аварии на трассе в Казахстан

Авария случилась на прошлой неделе на трассе Омск-Черлак.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки в отношении перевозчика, чья маршрутка в пассажирами перевернулась на трассе Омск-Черлак в направлении государственной границы с Казахстаном.

Речь идет об аварии, которая случилась 2 ноября 2022 года. Автомобиль «Луидор 225019» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Toyota, после чего улетел в кювет. В результате аварии помощь медиков потребовалась пассажирам маршрутки и пассажиру легковушки.

Областная прокуратура поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора провести выездную проверку перевозчика, во время которой выяснится, соблюдалась ли безопасность движения и режим труда и отдыха на маршруте.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Авария#ДТП#Транспорт
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