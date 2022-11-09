Возникли вопросы. В Омске проверят перевозчика, чья маршрутка перевернулась на трассе

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки в отношении перевозчика, чья маршрутка в пассажирами перевернулась на трассе Омск-Черлак в направлении государственной границы с Казахстаном.
Речь идет об аварии, которая случилась 2 ноября 2022 года. Автомобиль «Луидор 225019» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Toyota, после чего улетел в кювет. В результате аварии помощь медиков потребовалась пассажирам маршрутки и пассажиру легковушки.
Областная прокуратура поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора провести выездную проверку перевозчика, во время которой выяснится, соблюдалась ли безопасность движения и режим труда и отдыха на маршруте.