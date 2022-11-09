Вместо коронавируса омичи начали активно болеть другой инфекцией

По данным омского Роспотребнадзора, на прошлой неделе зафиксировали 8 027 случаев заболевания омичей ОРВИ. Данные лабораторного мониторинга циркуляции вирусов показали, что жители болеют коронавирусом и вирусами не гриппозной этиологии. Доля положительных находок составила 51.5%.
Среди циркулирующих вирусов выделены риновирусы (58.7%) и вирусы парагриппа (11.8%). Также в их числе по 5.9% аденовируса, метапневмовируса, РС, бокавируса и коронавируса. Вирусов гриппа в Омской области пока нет.
Омичей продолжают прививать от гриппа с помощью вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». По данным на 8 ноября, в регионе более 850 тыс человек поставили прививки. Вакцинация оъватила 46% населения.