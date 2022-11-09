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Вместо коронавируса омичи начали активно болеть другой инфекцией

9 ноября 04:37
Фото: 1MI

В Омске за неделю 8 тысяч человек заболели ОРВИ

В Роспотребнадзоре проанализировали данные за прошлую неделю.

По данным омского Роспотребнадзора, на прошлой неделе зафиксировали 8 027 случаев заболевания омичей ОРВИ. Данные лабораторного мониторинга циркуляции вирусов показали, что жители болеют коронавирусом и вирусами не гриппозной этиологии. Доля положительных находок составила 51.5%.

Среди циркулирующих вирусов выделены риновирусы (58.7%) и вирусы парагриппа (11.8%). Также в их числе по 5.9% аденовируса, метапневмовируса, РС, бокавируса и коронавируса. Вирусов гриппа в Омской области пока нет.

Омичей продолжают прививать от гриппа с помощью вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». По данным на 8 ноября, в регионе более 850 тыс человек поставили прививки. Вакцинация оъватила 46% населения.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Вирус
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