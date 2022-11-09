Вместо коронавируса омичи начали активно болеть другой инфекцией

Среди циркулирующих вирусов выделены риновирусы (58.7%) и вирусы парагриппа (11.8%). Также в их числе по 5.9% аденовируса, метапневмовируса, РС, бокавируса и коронавируса. Вирусов гриппа в Омской области пока нет.