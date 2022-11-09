Валерий Лимаренко пожелал удачи добровольцам и резервистам, отправившимся в зону СВО

Жителей Сахалинской области, призванных для участия в специальной военной операции, земляки накануне проводили на запад в торжественной обстановке.
До этого мобилизованные островитяне несколько недель проходили обязательную переподготовку на военном полигоне. Интенсивный курс для воинов вели опытные инструкторы, прошедшие не одну «горячую» точку. На ежедневных занятиях бойцы осваивали тактику ведения боя в городской черте, на открытой местности, в условиях «зелёнки». Изучали современное стрелковое оружие, тренировались в метании гранат. Кроме того, немало учебных часов посвятили изучению управлением беспилотных летательных аппаратов, а также навыков борьбы с ними.
Теперь защитники будут проходить следующий этап подготовки - боевое слаживание в составе крупных подразделений на полигонах в западной части страны.
На территории воинской части в Аниве, где воины проходили переподготовку, губернатор Валерий Лимаренко от имени всех жителей островного региона обратился к защитникам Отечества.
Он поблагодарил земляков за мужество и верность долгу. Глава области отметил, что им предстоит важная миссия.
- Сегодня вся наша страна противостоит давлению запада. Всем тем, кто хочет сделать Россию слабой, кто воюет с нашей культурой, ценностями, русским языком. Наша надежда на армию, на всех вас. Желаю каждому из вас удачи и надеюсь, что вы с достоинством выдержите все испытания службы. Помните, что вас ждут ваши семьи, и мы все ждём вашего возвращения живыми и здоровыми, и только с победой! Берегите себя и своих боевых товарищей, - подчеркнул глава региона.
Портал Sakh.online напоминает: Валерий Лимаренко неоднократно посещал воинские части и полигоны на Сахалине. Особого внимания к нуждам бойцов он потребовал и от глав районов. По поручению губернаторов к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Также региональное правительство закупило одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства для бойцов. По решению губернатора семьям сахалинцев, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев.