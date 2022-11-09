Валерий Лимаренко пожелал удачи добровольцам и резервистам, отправившимся в зону СВО

- Сегодня вся наша страна противостоит давлению запада. Всем тем, кто хочет сделать Россию слабой, кто воюет с нашей культурой, ценностями, русским языком. Наша надежда на армию, на всех вас. Желаю каждому из вас удачи и надеюсь, что вы с достоинством выдержите все испытания службы. Помните, что вас ждут ваши семьи, и мы все ждём вашего возвращения живыми и здоровыми, и только с победой! Берегите себя и своих боевых товарищей, - подчеркнул глава региона.