Валерий Лимаренко потребовал чистить дороги Южно-Сахалинска по единому стандарту

Напомним, Валерий Лимаренко добился перевода автодороги Южно-Сахалинск – Оха, протяженностью 833,6 км, из областной собственности в федеральную с 2021 года. Это позволило привлечь в область федеральные средства на содержание и ремонт этой дороги. А также направить высвободившиеся финансы из казны региона на муниципальные дороги и улицы. Портал Sakh.online отмечает: с 2021 года финансирование содержания и текущего ремонта местных дорог и улиц в населённых пунктах увеличено в пять раз по сравнению с 2020 годом.