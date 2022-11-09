В омском Союзе предпринимателей внезапно сменился руководитель

В минувший понедельник, 8 ноября, стоялось заседание Координационного совета омского областного Союза предпринимателей. Во время мероприятия выбрали нового президента организации.
Исполняющим обязанности руководителя стал владелец автосервисов «Реактор». Ранее этот пост занимал депутат омского городского совета Алексей Провозин. Однако он добровольно ушел в отставку.
«Мое решение оставить этот пост связано с занятостью. У меня же много всего… Я остаюсь членом Союза, но возглавлять его должен человек, который сможет взвалить на себя это бремя, полностью посвятить себя этому!» — рассказал Городу55 Алексей Провозин.