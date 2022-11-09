В Москве скончалась женщина, раненная при стрельбе в Ижевске

Данными поделилась пресс-служба Минздрава Удмуртии, заявив о кончине пострадавшей.
Согласно информации Минздрава, после ранения жертва в тяжелом состоянии была доставлена бортом МЧС в федцентр НИИ им. Вишневского. — пишет Russian.rt.com.
Однако, специалистам. длительное время сражавшимся за жизнь пациентки, не удалось ее спасти.
Известно, что учащиеся и сотрудники ижевской школы, принимавшие участие в спасении людей, будут награждены.
Трагедия в Ижевске произошла в сентябре этого года. В результате полученных огнестрельных ранений умерли 18 человек, из них 11 — дети.