Город55
ГлавноеВсе новости

В Москве скончалась женщина, раненная при стрельбе в Ижевске

9 ноября, 17:22
В столичном стационаре умерла женщина, которая была ранена в ижевской школе во время инцидента со стрельбой. Теперь общее количество погибших в результате этой трагедии составляет 18 человек.

Данными поделилась пресс-служба Минздрава Удмуртии, заявив о кончине пострадавшей.

Согласно информации Минздрава, после ранения жертва в тяжелом состоянии была доставлена бортом МЧС в федцентр НИИ им. Вишневского. — пишет Russian.rt.com.

Однако, специалистам. длительное время сражавшимся за жизнь пациентки, не удалось ее спасти.

 

Известно, что учащиеся и сотрудники ижевской школы, принимавшие участие в спасении людей, будут награждены.

 

Трагедия в Ижевске произошла в сентябре этого года. В результате полученных огнестрельных ранений умерли 18 человек, из них 11 — дети.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10