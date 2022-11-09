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Стало известно, когда в Омске собираются поднять стоимость проезда в транспорте

9 ноября 02:28
Фото: 1MI

В Омске не поднимут стоимость проезда в транспорте до 2024 года

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, когда омичам придется платить больше.

В общественном транспорте Омска пока не планируют поднимать стоимость проезда, сообщает «Вечерний Омск». По словам директора департамента транспорта мэрии Омска Вадима Кормильца, горожане смогут ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях по текущим ценам до 2024 года.

«Повышения не планируется ни в 2022, ни в 2023 году», — объяснил глава дептранса.

Сейчас в общественном транспорте действует акция, благодаря которой омичи могут получить скидки на проезд. При оплате за поезд картой «Мир» пассажиры получат скидку 7 рублей, а при оплате Единой картой жителя Омска от банка ВТБ — 9 рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Транспорт#Пассажирский транспорт#Стоимость проезда
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