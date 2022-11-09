Стало известно, когда в Омске собираются поднять стоимость проезда в транспорте

Сейчас в общественном транспорте действует акция, благодаря которой омичи могут получить скидки на проезд. При оплате за поезд картой «Мир» пассажиры получат скидку 7 рублей, а при оплате Единой картой жителя Омска от банка ВТБ — 9 рублей.