Стало известно, какие нововведения ждут омских автолюбителей до конца года

По ул. Красный Путь, в районе ул. Институтской, запретят левый поворот на ул. Астрономическую. Хоть на этом участке и невысокий уровень трафика, но по итогам 2021 года он признан аварийным, здесь произошло более трех ДТП с пострадавшими.