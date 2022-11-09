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Стало известно, какие нововведения ждут омских автолюбителей до конца года

9 ноября 11:41
Фото: Город55
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На опасных омских дорогах и перекрестках изменят правила проезда

Омичей еще до конца этого года ждут перемены в схемах движения пятерки мест, «популярных» для столкновения.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о грядущих нововведениях. Омским водителям стоит ждать перемен еще до конца этого года.

Изменится схема движения на перекрестке ул. 10 лет Октября — ул. Куйбышева. На «Десятилетии» перераспределят количество полос. В результате полосы, предназначенные для поворота налево, окажутся друг напротив друга — как на ул. Куйбышева.

«У водителей, совершающих левый поворот, будет лучше видимость, следовательно, обеспечена безопасность», — пояснила мэрии необходимость этих изменений замдиректора дептранса Марина Расторгуева.

 

По ул. Красный Путь, в районе ул. Институтской, запретят левый поворот на ул. Астрономическую. Хоть на этом участке и невысокий уровень трафика, но по итогам 2021 года он признан аварийным, здесь произошло более трех ДТП с пострадавшими.

На перекрестке ул. Химиков — ул. Коммунальной до конца года заработает светофор. Также светофор подключат на пересечении ул. Лермонтова с ул. Шебалдина. Эти перекрестки оказались в числе самых опасных по итогам 2021 года.

Большая «стройка» развернулась на проспекте Мира — на участке от ул. Красный Путь до ул. Нефтезаводской. Здесь переносят остановку общественного транспорта, обустраивают островки безопасности, устанавливают новые дорожные знаки и наносят разметку долговечными пластичными материалами для обеспечения безопасности дорожного движения. Работы производятся прямо сейчас.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#ДТП#Транспорт#Дорожное движение#Светофор#Перекресток
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