Героиня проекта #безграничные_возможности2022 Наталья Гудкова родилась без руки. Ее история о том, как девочка-инвалид из простоя заводской семьи стала звездой мирового спорта и покорила практически все возможные пьедесталы.
«Я училась в обычной школе вместе со здоровыми детьми. Сначала я сама вообще не замечала того, что у меня нет руки, мне это никак не мешало. Но другие дети через какое-то время начали в меня тыкать пальцами и напоминать мне, что я не такая, как все. Я всегда хотела доказать, в первую очередь себе самой, что я такой же человек, как все, и имею право жить на этой земле. Спорт сделал меня личностью, хоть я и слабая женщина на самом деле».
У женственной и внешне мягкой Натальи внутренний стержень оказался прочнее, чем у большинства здоровых людей.
В спорт она решила прийти в 13 лет. Она планировала ходить в бассейн, но для начала карьеры профессионального пловца было уже довольно поздно. Девочке предложили попробовать себя в метании копья. Наталье понравилось, что часть тренировок тоже проходит в бассейне, где ей так понравилось заниматься, и она согласилась.
И уже в 22 года юная омичка отправилась в американскую Атланту на свои первые в жизни Паралимпийские игры. И сразу успех — «бронза» в метании копья. Всего за свою спортивную карьеру Наталья участвовала в самых престижных соревнованиях на планете целых пять раз. После Атланты был австралийский Сидней, где наша героиня выступила триумфально и стала чемпионкой. После было еще два «серебра» — на Паралимпиадах в Афинах и в Лондоне.
Кроме того, Наталья установила несколько мировых рекордов в метании копья. А перечень медалей с чемпионатов мира и Европы, которые омичка привезла фактически со всех своих выступлений, займет несколько строк.
Также нашей прославленной спортсменке вручали Орден Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Она — обладательница национальных премий. В 2003 году пополнила «Галерею российской спортивной славы», а в 2005 и 2008 годах получила премию Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».
Все отлично у Натальи Гудковой и в личной жизни. Благодаря спорту она обрела не только уверенность в себе, но и семейное счастье. Наша героиня встретила своего будущего мужа на тренировке. С тех пор они практически неразлучны. Евгений Гудков — тоже паралимпийский призер, победитель многочисленных чемпионата мира и Европы и рекордсмен России в метании копья и диска.
Супруги воспитывают двоих детей. Сыну 16 лет, дочке — шесть. И оба ребенка уже активно занимаются спортом и мечтают о такой же головокружительной карьере, как у папы с мамой.
У пары, кстати, настоящий семейный подряд. Они не только выступают в одном виде спорта, но и тренируют друг друга. И, судя по достигнутым ими великолепным результатам, это отличная идея.
Также Наталья рассказывает, что, обретя такую надежную поддержку в виде мужа она смогла избавиться от того, что ее тяготило долгие годы. Теперь она с легкостью надевает футболки с коротким рукавом и не прячет протез даже, когда на улице стоит жара. Такое преодоление — тоже в своем роде героический поступок. По словам Натальи, благодаря тому, что люди стали больше узнавать о людях с ограниченными возможностями, они стали намного терпимее. Теперь встретить на улице человека, который вообще обращает внимание на чью-то инвалидность практически невозможно.