Сам пойдет под суд. В Омске судья сбил двух пешеходов

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на судью Колосовского районного суда Омской области. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.
Инцидент произошел в декабре 2019 года на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца. Мужчина находился за рулем автомобиля Honda, когда наехал на двух мужчин, которые переходили дорогу. Один из пешеходов серьезно пострадал.
Высшая квалификационная коллегия судей дала добро на привлечение судьи к уголовной ответственности. Судья свою вину не признал. Уголовное дело готовят к передаче в суд.