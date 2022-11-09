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Сам пойдет под суд. В Омске судья сбил двух пешеходов

9 ноября 08:32
Фото: 1MI

Омского судью ждет наказание за двух сбитых пешеходов

Судья сбил двух мужчин на перекрестке, когда пешеходы переходили дорогу.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на судью Колосовского районного суда Омской области. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент произошел в декабре 2019 года на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца. Мужчина находился за рулем автомобиля Honda, когда наехал на двух мужчин, которые переходили дорогу. Один из пешеходов серьезно пострадал.

Высшая квалификационная коллегия судей дала добро на привлечение судьи к уголовной ответственности. Судья свою вину не признал. Уголовное дело готовят к передаче в суд.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Судья#Уголовное дело#Следственный комитет#Вероника Жукова
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