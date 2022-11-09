С омского бизнесмена Мацелевича, вышедшего из колонии, хотят взыскать миллиард

Напомним, что 2 февраля 2022 года Мацелевич вышел из колонии, куда его отправили за незаконную банковскую деятельность. В промежутке с 2007 по 2015 год предприниматель обналичил около 200 млн рублей и похитил около 580 млн рублей у ООО «Банк Сириус».