С омского бизнесмена Мацелевича, вышедшего из колонии, хотят взыскать миллиард

Куйбышевский районный суд начал рассматривать гражданское дело по иску «Центрально-Европейского Банка» к Станиславу Мацелевичу. От лица банка выступает конкурсный управляющий в виде Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Банк потребовал взыскать более 1.2 млрд рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Причиной этого стало уголовное дело, которое было возбуждено на Мацелевича за незаконное получение кредитов.
12 ноября 2021 года Басманный суд Москвы подтвердил, что подсудимый действительно участвовал в финансовых махинациях, однако уголовное преследование прекратили из-за истечения сроков давности. Банк заявлял гражданский иск, но его не рассмотрели, поэтому сейчас его рассматривают в отдельном порядке.
Банк настаивает, чтобы имущество Станислава Мацелевича, которое взыскали во время расследования, обратили в качестве компенсации имущественного ущерба. Дело назначено к слушанию.
Напомним, что 2 февраля 2022 года Мацелевич вышел из колонии, куда его отправили за незаконную банковскую деятельность. В промежутке с 2007 по 2015 год предприниматель обналичил около 200 млн рублей и похитил около 580 млн рублей у ООО «Банк Сириус».
Суд приговорил Станислава Мацелевича к 9.5 годам лишения свободы, но он вышел на свободу довольно быстро, поскольку 6.5 лет провел в СИЗО. Вместе с ним осудили 10 человек.