Российские граждане увеличили просроченные платежи по автокредитам

В течение сентября не 18,7 процента увеличилось количество задолженностей с ранней просрочкой до тридцати дней по сравнению с августом. С начала 2022 года это самый высокий показатель прироста, передает Общественная служба новостей.
Существенное увеличение просрочки замечено и в отношении товаров, оформленных в кредит. В сентябре она возросла на 21,5 процента по сравнению с августом.
Количество просроченных задолженностей по кредитным картам на ранней стадии в этом секторе возросло на 41,8 процента.
Специалисты объясняют такую тенденцию частичной мобилизацией.