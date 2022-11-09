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Российские граждане увеличили просроченные платежи по автокредитам

9 ноября, 12:56
Россияне в сентябре увеличили просроченные платежи по автокредитам, кредитным картам и POS-кредитам.

В течение сентября не 18,7 процента увеличилось количество задолженностей с ранней просрочкой до тридцати дней по сравнению с августом. С начала 2022 года это самый высокий показатель прироста, передает Общественная служба новостей.

Существенное увеличение просрочки замечено и в отношении товаров, оформленных в кредит. В сентябре она возросла на 21,5 процента по сравнению с августом.

Количество просроченных задолженностей по кредитным картам на ранней стадии в этом секторе возросло на 41,8 процента.

Специалисты объясняют такую тенденцию частичной мобилизацией.

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