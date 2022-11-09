Россияне могут столкнуться с дефицитом крепкого алкоголя в новогодние праздники

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, это связано с ограничением поставок алкоголя из-за границы после того, как были введены в действие антироссийские санкции. Дефицитными могут стать шампанское Moët, виски Chivas Regal, ликер Baileys и другие напитки.
Как говорят в компании Ladoga, при появлении дефицитного импортного алкоголя в магазинах, его тут же разбирают. Всего за два дня его раскупают постоянные оптовые заказчики – сети и рестораны. Из-за чего приходится даже вводить квоты.
В России должно появиться шампанское и виски от независимых французских и шотландских производителей. А также алкоголь с новых рынков. Кто-то уже производит и отечественные напитки.