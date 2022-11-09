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России может появиться единый реестр владельцев баз информации

9 ноября 10:55
Фото: 1MI
В последнее время нередко в новостях проходит информация об утечке личных данных россиян из компаний, деятельность которых лежит в сферах торговли, общепита или оказания услуг.

Как сообщил экс-начальник пресс-службы управления «К» МВД РФ Александр Вураско, власти должны знать обо всех, кто владеет подобной информацией.

По его мнению, необходимо создать единый реестр владельцев баз персональных данных. Также эксперт назвал предложение наказывать «за недосмотр за данными» штрафом своевременной мерой. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Экономика сегодня».

Александр Вураско подчеркнул, что с помощью такого реестра пользователи могли бы перед обращением в ту или иную компанию проверять, имеет ли она право на сбор персональных данных. 

#Общество
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