Пытался купить прощение. Омич попался на взятке полицейскому из-за наркотиков

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела на 26-летнего жителя поселка Черлак, который пытался подкупить полицейского. Сельчанин предложил сотруднику полиции 13.5 тыс рублей за то, чтобы на него не составляли протокол за употребление наркотиков без назначения врача.