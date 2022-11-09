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Пытался купить прощение. Омич попался на взятке полицейскому из-за наркотиков

9 ноября 07:38
Фото: 1MI

Житель Омской области пытался подкупить полицейского из-за наркотиков

На мужчину собирались составить протокол, но омич хотел остаться без наказания.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела на 26-летнего жителя поселка Черлак, который пытался подкупить полицейского. Сельчанин предложил сотруднику полиции 13.5 тыс рублей за то, чтобы на него не составляли протокол за употребление наркотиков без назначения врача.

По данным следствия, парень 7 ноября пришел в отдел полиции и попытался дать взятку силовику. В тот же день омича задержали, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий».

Купюры, которыми парень хотел подкупить полицейского, изъяли как вещественное доказательство. Сняты отпечатки рук, проводятся другие следственные действия, уточнили в ведомстве.

В сентябре Город55 рассказывал о другой попытке дать взятку, но уже сотруднику ФСБ: глава российских студсоюзов спрятал деньги в плитке шоколада, чтобы сделать взятку менее заметной. 

Главу российских студсоюзов будут судить за взятку в шоколадке для омского ФСБ
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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Взятка#Полиция#Наркотики
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