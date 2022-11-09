Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Психолог рассказала, какие уловки используют псевдоэкстрасенсы

9 ноября 18:16
Фото: piqsels.com
По словам психолога Гузели Сафиной, шарлатаны-”маги” применяют в разговорах общие фразы, подходящие всем людям.

Лжеэкстрасенсы часто используют общие фразы, описывающие жизнь большинства людей — жизненную рутину, карьеру, покупки и т.д., чтобы их клиенты верили в так называемые пророчества, — объясняет психолог Гузель Сафина.

Всю информацию, транслируемую “магом”, каждый может применить к собственной жизни, — поделилась эксперт с журналистами News.ru.

Она отметила, что “гадалка” перечисляет лишь положительные личностные качества клиента, транслируя ту информацию, которую человек хочет слышать и для правдоподобности добавляя лишь немного негатива — но не так, чтобы клиент остался недоволен общением.

С помощью этих приемов шарлатаны заставляют людей верить в свои сверхъестественные способности. Если “пророчество” сбывается, это происходит потому, что человек уже сам проработал установку о достижении цели, сообщенную ему во время сеанса, — уверена Сафина.

Психолог отмечает, что чем выше у человека уровень ответственности за собственный выбор, тем меньше у него возможности стать жертвой “магов”-мошенников.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10