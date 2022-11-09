Психолог рассказала, какие уловки используют псевдоэкстрасенсы

Лжеэкстрасенсы часто используют общие фразы, описывающие жизнь большинства людей — жизненную рутину, карьеру, покупки и т.д., чтобы их клиенты верили в так называемые пророчества, — объясняет психолог Гузель Сафина.
Всю информацию, транслируемую “магом”, каждый может применить к собственной жизни, — поделилась эксперт с журналистами News.ru.
Она отметила, что “гадалка” перечисляет лишь положительные личностные качества клиента, транслируя ту информацию, которую человек хочет слышать и для правдоподобности добавляя лишь немного негатива — но не так, чтобы клиент остался недоволен общением.
С помощью этих приемов шарлатаны заставляют людей верить в свои сверхъестественные способности. Если “пророчество” сбывается, это происходит потому, что человек уже сам проработал установку о достижении цели, сообщенную ему во время сеанса, — уверена Сафина.
Психолог отмечает, что чем выше у человека уровень ответственности за собственный выбор, тем меньше у него возможности стать жертвой “магов”-мошенников.