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Под Костромой потерпел крушение вертолет: есть пострадавшие

9 ноября 11:41
Фото: piqsels.com
В результате крушения вертолета Ми-2 под Костромой пострадали трое человек — они находятся в реанимации, еще один пострадавший оперируется медиками.

В катастрофе пострадали два пилота санитарной авиации и два фельдшера, в настоящее время проводятся противошоковые мероприятия после обследования. Состояние трех пострадавших оценивают как тяжелое и стабильно тяжелое, у одного пострадавшего диагностированы изолированная травма и перелом. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу региональной администрации.

Вертолет санавиации потерпел крушение накануне вечером — он упал в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино, когда шел на посадку. В результате крушения один человек погиб, предполагаемая причина — неисправность вертолета или ошибка пилотирования.

#Общество
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