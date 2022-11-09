Под Костромой потерпел крушение вертолет: есть пострадавшие

В катастрофе пострадали два пилота санитарной авиации и два фельдшера, в настоящее время проводятся противошоковые мероприятия после обследования. Состояние трех пострадавших оценивают как тяжелое и стабильно тяжелое, у одного пострадавшего диагностированы изолированная травма и перелом. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу региональной администрации.