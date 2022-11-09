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Отдых в Шарм-эль-Шейхе подорожал в период проведения климатической конференции ООН

9 ноября, 17:17
Стоимость номеров в отелях популярного египетского курорта Шарм-эль-Шейх подскочила из-за конференции ООН на тему климатических изменений. Некоторые объекты на период проведения мероприятия даже останавливали продажи, и в результате наблюдалась острая нехватка мест для размещения.

Из комментариев официальных представителей TEZ Tour следует, что самые популярные отели Шарм-эль-Шейха смогли быстро встать на ноги, сообщает Общественная служба новостей. В ряде объектов цены выросли существенно – до 80 процентов.

Представители туристической отрасли подтвердили информацию о том, что стоимость самостоятельного размещения повысилась. Между тем, они утверждают, что на цены туристических пакетов ситуация не повлияла никак.

«Интурист» ожидал возникновение проблем в период работы саммита. Именно по этой причине туроператор сместил свою чартерную программу на египетские курорты на конец текущего месяца, когда конференция будет подходить к завершению. 

 

#Светлана Павлова
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