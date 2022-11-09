Отдых в Шарм-эль-Шейхе подорожал в период проведения климатической конференции ООН

Из комментариев официальных представителей TEZ Tour следует, что самые популярные отели Шарм-эль-Шейха смогли быстро встать на ноги, сообщает Общественная служба новостей. В ряде объектов цены выросли существенно – до 80 процентов.
Представители туристической отрасли подтвердили информацию о том, что стоимость самостоятельного размещения повысилась. Между тем, они утверждают, что на цены туристических пакетов ситуация не повлияла никак.
«Интурист» ожидал возникновение проблем в период работы саммита. Именно по этой причине туроператор сместил свою чартерную программу на египетские курорты на конец текущего месяца, когда конференция будет подходить к завершению.