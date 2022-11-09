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Омский детский садик проинспектируют из-за пожара

9 ноября 07:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Как и почему загорелись вещи. Прокуратура проверит омский детский садик.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, о начале проверки должностных лиц по факту пожара. Прокуроры Советского округа взяли на контроль пожар, случившийся в детском саду№ 168. Проводится проверка, в ходе которой дадут оценку обеспечению безопасности детей должностными лицами и органами контроля.

Если выявят пренебрежение законодательством в сфере безопасности несовершеннолетних в образовательном учреждении, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Отметим, что только треть детей эвакуировались до приезда пожарных и скорой. Остальных выводили спасатели. Пострадавших нет, пожар быстро потушили.

Пожар в детском садике. 154 юных омича эвакуировались
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#Дарья Зыкова#Прокуратура Омской области#Новости#Омск#Дети#Эвакуация#Детский сад#Возгорание#Проверка прокуратуры
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