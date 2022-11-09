Омский детский садик проинспектируют из-за пожара

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, о начале проверки должностных лиц по факту пожара. Прокуроры Советского округа взяли на контроль пожар, случившийся в детском саду№ 168. Проводится проверка, в ходе которой дадут оценку обеспечению безопасности детей должностными лицами и органами контроля.
Если выявят пренебрежение законодательством в сфере безопасности несовершеннолетних в образовательном учреждении, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Отметим, что только треть детей эвакуировались до приезда пожарных и скорой. Остальных выводили спасатели. Пострадавших нет, пожар быстро потушили.