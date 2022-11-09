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«Омскэлектро» обновит 57 трансформаторов в городе до конца года

9 ноября 03:00
Фото: Город55
Электроснабжающая организация продолжает собственную инвестиционную программу, в рамках которой в текущем году модернизирует 54 подстанции по всему Кировскому округу.

8 ноября сотрудники «Омскэлектро» установили новый силовой трансформатор в подстанции 6404, которая расположена на улице Фугенфирова. Сама подстанция питает не только многоквартирные дома, но и такие социально важные объекты, как городская поликлиника № 6  и центральный тепловой пункт.

«Замена устаревшего силового трансформатора проводится в рамках утвержденной инвестиционной программы „Омскэлектро“ на 2022 год. Она направлена на улучшение качества поставляемой электроэнергии и на снижение аварийности в сетях. Сегодняшнее событие в дальнейшем принесет пользу конечным потребителям: прекратятся скачки напряжения, длительные отключения электроэнергии, что благоприятно скажется на работе бытовой техники», — рассказал Александр Аксенов, начальник левобережного района электрических сетей АО «Омскэлектро».

По его словам, всего в рамках утвержденной инвестиционной программы в этом году планируется заменить 57 устаревших трансформаторов на новые. Их общая полезная мощность составляет 32 тыс киловольт-ампер.

Фото: Город55
«В целом работы по замене трансформаторов ведутся по всему Кировскому округу: на улицах Крупской, Волгоградской, Лукашевича, в Авиагородке, Старом Кировске. Достаточно большое количество трансформаторов уже заменено. Кроме того, мы модернизировали трансформаторы у ГКБ № 1 им. Кабанова: там выполнена замена ячеек по 10 киловольт», — добавил энергетик.

Прежде всего замене подлежат наиболее старые трансформаторы. Так, агрегат в подстанции 6404 проработал 37 лет — с 1985 года. Новый прослужит еще дольше.

«При формировании инвестиционной программы мы руководствуемся как сроком службы трансформаторов, так и непосредственно местами их расположения: там, где они наиболее „тонкие“, слабые, но при этом снабжаются важные объекты инфраструктуры, мы проводим замену прежде всего. В данном случае здесь расположены поликлиника и котельная. Новые трансформаторы визуально меньше, но ресурс их выше. Только гарантийный срок составляет 10-15 лет, в целом срок службы — 40-50 лет. Они необслуживаемые, более надежные, поскольку исключается любое воздействие внешнего человеческого фактора. В старых трансформаторах все производилось вручную, например, доливка масла, и был необходим постоянный осмотр. Теперь эти функции выполнять нет необходимости», — пояснил Дмитрий Ларин, директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро».

Напомним, что инвестиционная программа «Омскэлектро» действует уже не первый год. Прежде замена трансформаторов производилась в Советском, Центральном, Октябрьском округах. В этом году инвестпрограмма сосредоточилась на левобережных объектах. Модернизация городских подстанций продолжится и в следующем году.

#Общество#Город
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