«Омскэлектро» обновит 57 трансформаторов в городе до конца года

Напомним, что инвестиционная программа «Омскэлектро» действует уже не первый год. Прежде замена трансформаторов производилась в Советском, Центральном, Октябрьском округах. В этом году инвестпрограмма сосредоточилась на левобережных объектах. Модернизация городских подстанций продолжится и в следующем году.