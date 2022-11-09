Омская областная больница начала поиск авиаперевозчика для тяжелобольных

Омская больница «На Березовой» хочет пополнить парк вертолетом для перевозки тяжелобольных пациентов. Соответствующая закупка появилась на сайте ГИС Торги.
Заявки принимают до 17 ноября. Максимальная цена контракта указана в 32,7 млн рублей, за каждый летный час предлагают больше 300 тыс. рублей, базироваться вертолет будет в Омске.
Областная клиническая больница хочет аппарат не старше 14 года, с полностью оборудованным медицинским модулем на 8 медработников и 2 пациентов. Контракт будут заключать до конца июня 2023 года.