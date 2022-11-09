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Омская областная больница начала поиск авиаперевозчика для тяжелобольных

9 ноября 07:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Тяжелобольные омичи полетают на вертолете. Омская областная больница наймет авиаперевозчика.

Омская больница «На Березовой» хочет пополнить парк вертолетом для перевозки тяжелобольных пациентов. Соответствующая закупка появилась на сайте ГИС Торги.

Заявки принимают до 17 ноября. Максимальная цена контракта указана в 32,7 млн рублей, за каждый летный час предлагают больше 300 тыс. рублей, базироваться вертолет будет в Омске.

Областная клиническая больница хочет аппарат не старше 14 года, с полностью оборудованным медицинским модулем на 8 медработников и 2 пациентов. Контракт будут заключать до конца июня 2023 года.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омская область#Больница#Закупки#Аукцион#Вертолётная авиация#Медики
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