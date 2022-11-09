Нашли и наказали. Омичу придется раскошелится за безбашенное вождение

Омичи прислали видео в региональную Госавтоинспекцию, на котором видно, как водитель автомобиля совершил поворот налево через двойную сплошную линию разметки на перекрестке улиц Жукова – Омская. Полицейские нашли водителя, который в тот день находился за рулем автомобиля.