Нашли и наказали. Омичу придется раскошелится за безбашенное вождение

Омичи прислали видео в региональную Госавтоинспекцию, на котором видно, как водитель автомобиля совершил поворот налево через двойную сплошную линию разметки на перекрестке улиц Жукова – Омская. Полицейские нашли водителя, который в тот день находился за рулем автомобиля.
Им оказался 52-летний мужчина. На него завели административное дело по статье «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». В результате нарушителя оштрафовали на 1 тыс рублей.