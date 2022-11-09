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Нашли и наказали. Омичу придется раскошелится за безбашенное вождение

9 ноября 06:29
Фото: 1MI

Омич нарвался на штраф от ГИБДД из-за чужого видеорегистратора

Мужчина решил, что может нарушить ПДД, но видео с его нарушением отправили в ГИБДД.

Омичи прислали видео в региональную Госавтоинспекцию, на котором видно, как водитель автомобиля совершил поворот налево через двойную сплошную линию разметки на перекрестке улиц Жукова – Омская. Полицейские нашли водителя, который в тот день находился за рулем автомобиля.

Им оказался 52-летний мужчина. На него завели административное дело по статье «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». В результате нарушителя оштрафовали на 1 тыс рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Видео#Омск#ГИБДД
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