На ремонт многоквартирных домов 335-й серии в Омске направят 84 млн рублей

Как сообщили в администрации Омска, в 2023 году планируют отремонтировать три дома 335-й серии. Специалисты уже провели инструментальное обследование.
На усиление несущих конструкций и утепление фасадов домов № 13 и 36б на улице Нефтезаводской, а также на утепление фасада дома 117 на улице 4-й Челюскинцев направят 84 млн рублей из городского бюджета.
«До 2026 года в связи с предельным дефицитом бюджета города планируется проведение спецобследований и ремонтные работы в 14 домах серии 1-335 с неполным каркасом», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Николай Машков.
Всего на территории города расположено 170 домов серии 1-335 с неполным каркасом, 133 из них требуют ремонта. На средства городского бюджета выполнить все работы в ближайшие несколько лет невозможно. По этой причине горадминистрация направила обращение о готовности участвовать в федеральных программах софинансирования по капремонту жилого фонда, добавили в ведомстве.
Отметим, что после обрушения жилого дома на улице 20 Партсъезда в Омске провели ревизию аварийных и старых домов.