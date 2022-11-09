На ремонт многоквартирных домов 335-й серии в Омске направят 84 млн рублей

Всего на территории города расположено 170 домов серии 1-335 с неполным каркасом, 133 из них требуют ремонта. На средства городского бюджета выполнить все работы в ближайшие несколько лет невозможно. По этой причине горадминистрация направила обращение о готовности участвовать в федеральных программах софинансирования по капремонту жилого фонда, добавили в ведомстве.