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Интернет-магия. Мошенники выманили у омички 9 тыс. рублей на лечение сына

9 ноября 12:03
Фото: Город55
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За «молитвы» для умывания и для сна омичка заплатила мошенникам 9 тыс. рублей

Мошенники не гнушаются тяжелыми жизненными ситуациями своих жертв. Наоборот, часто чужие беды им только на руку. В Омской области интернет-целители выманили у женщины 9 тыс. рублей.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о новом случае «магического» интернет-мошенничества. У жительницы Называевского района выманили 9 тыс. рублей. Когда попросили еще 15 тыс. рублей, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Выяснилось, что женщина решила воспользоваться услугами целительницы для лечения несовершеннолетнего сына. В Интернете она нашла сайт «специалиста» и изложила «целительнице» суть проблемы. Ей тут же ответили и убедили, что смогут помочь мальчику.

«Целительница» попросила 4 тыс. рублей на покупку свечек для обряда, а на следующий день — еще 5 тыс. рублей. После того, как у жительницы Омской области попросили еще 15 тыс. рублей, она осознала, что имеет дело с мошенниками, прервала общение и обратилась в ОМВД Называевского района. .

В полиции возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омская область#Уголовное дело#Мошенники#Интернет
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