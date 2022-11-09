Интернет-магия. Мошенники выманили у омички 9 тыс. рублей на лечение сына

«Целительница» попросила 4 тыс. рублей на покупку свечек для обряда, а на следующий день — еще 5 тыс. рублей. После того, как у жительницы Омской области попросили еще 15 тыс. рублей, она осознала, что имеет дело с мошенниками, прервала общение и обратилась в ОМВД Называевского района. .