Интернет-магия. Мошенники выманили у омички 9 тыс. рублей на лечение сына

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о новом случае «магического» интернет-мошенничества. У жительницы Называевского района выманили 9 тыс. рублей. Когда попросили еще 15 тыс. рублей, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Выяснилось, что женщина решила воспользоваться услугами целительницы для лечения несовершеннолетнего сына. В Интернете она нашла сайт «специалиста» и изложила «целительнице» суть проблемы. Ей тут же ответили и убедили, что смогут помочь мальчику.
«Целительница» попросила 4 тыс. рублей на покупку свечек для обряда, а на следующий день — еще 5 тыс. рублей. После того, как у жительницы Омской области попросили еще 15 тыс. рублей, она осознала, что имеет дело с мошенниками, прервала общение и обратилась в ОМВД Называевского района. .
В полиции возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.