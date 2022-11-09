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Хозяева поживут «на чердаке». Здание омского киноцентра приняло нового арендатора

9 ноября 10:53
Фото: Город55

В омской «Галактике» главную площадь на первом этаже займет «Магнит»

Теперь в кино омичи пойдут не с попкорном, а с покупками из продуктового. На первом этаже киноцентра «Галактика» анонсировали открытие «Магнита».

Опустевшему первому этажу в здании кинотеатра «Галактика» уже нашли применение, судя по растяжке на фасаде, скоро здесь откроется «Магнит». Вместо билетов на киносеанс на первом этаже киноцентра можно будет купить товары народного потребления. Чтобы посмотреть кино, придется подниматься на второй этаж.

Напомним, в октябре киноцентр закрывался по техническим причинам. В кинотеатре обновляли афишу и оборудование, а также переносили бар и кассы на второй этаж. Как видим, неспроста. 29 ноября на первом этаже откроется новый центр притяжения, пусть и немного иной. Очень удобное место для аренды больших торговых площадей, остается поздравить «Магнит».

Стало известно, когда в Омске снова откроется кинотеатр «Галактика»
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Магнит#Кино#Кинотеатр#Аренда#Экономика
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