Хозяева поживут «на чердаке». Здание омского киноцентра приняло нового арендатора

Опустевшему первому этажу в здании кинотеатра «Галактика» уже нашли применение, судя по растяжке на фасаде, скоро здесь откроется «Магнит». Вместо билетов на киносеанс на первом этаже киноцентра можно будет купить товары народного потребления. Чтобы посмотреть кино, придется подниматься на второй этаж.
Напомним, в октябре киноцентр закрывался по техническим причинам. В кинотеатре обновляли афишу и оборудование, а также переносили бар и кассы на второй этаж. Как видим, неспроста. 29 ноября на первом этаже откроется новый центр притяжения, пусть и немного иной. Очень удобное место для аренды больших торговых площадей, остается поздравить «Магнит».