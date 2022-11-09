Хозяева поживут «на чердаке». Здание омского киноцентра приняло нового арендатора

Напомним, в октябре киноцентр закрывался по техническим причинам. В кинотеатре обновляли афишу и оборудование, а также переносили бар и кассы на второй этаж. Как видим, неспроста. 29 ноября на первом этаже откроется новый центр притяжения, пусть и немного иной. Очень удобное место для аренды больших торговых площадей, остается поздравить «Магнит».