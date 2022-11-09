Генерал Попов озвучил цифру минимальной численности армии для мирного времени

По словам Попова, опыт показал, что отказ от срочной службы невозможен. Российские мужчины должны пройти хотя бы минимальную военную подготовку. Численность нынешней профессиональной армии составляет 1 миллион человек. Это очень мало, нужно минимум 3 миллиона. Именно столько обученных военных смогут обеспечивать нужды обороны России в мирные периоды. Для этого необходимо снова ввести в школах начальную военную подготовку, а также более широко использовать возможности ДОСААФ и расширить полномочия этого объединения.