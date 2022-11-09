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Генерал Попов озвучил цифру минимальной численности армии для мирного времени

9 ноября, 18:58
В Минобороны и Администрации президента не одобрили идею увеличения срока службы в армии. Это связано с тем, что упор хотят сделать на качество подготовки военных.

Заслуженный летчик РФ, заместитель главреда журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов рассказал Общественной службе новостей о том, каким образом можно улучшить подготовку кадров.

По словам Попова, опыт показал, что отказ от срочной службы невозможен. Российские мужчины должны пройти хотя бы минимальную военную подготовку. Численность нынешней профессиональной армии составляет 1 миллион человек. Это очень мало, нужно минимум 3 миллиона. Именно столько обученных военных смогут обеспечивать нужды обороны России в мирные периоды. Для этого необходимо снова ввести в школах начальную военную подготовку, а также более широко использовать возможности ДОСААФ и расширить полномочия этого объединения.

Генерал заявил, что нужно финансировать программу подготовки военных кадров разных направлений. Например, связистов, наводчиков, радистов, стрелков, водителей специальной техники. Стране нужны специалисты, которые будут проходить срочную службу уже с каким-то набором знаний и навыков. Начинать знакомство с военной сферой нужно уже в школьный период.

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