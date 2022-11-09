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Французы недовольны увольнением дирижера Спивакова в Кольмаре

9 ноября 15:36
Фото: pxhere.com
Читатели французской газеты Le Figaro негодуют по поводу недавнего увольнения российского дирижера с должности руководителя Международного фестиваля классической музыки в городе Кольмар. Об этом сообщают РИА Новости.

Как передают nation-news, Владимир Спиваков более 30 лет возглавлял данный фестиваль. Несмотря на это музыкант был уволен в конце октября. Дирижер рассказал, что получил лаконичное письмо от организаторов мероприятия, в котором говорилось об его увольнении «по понятным причинам».

Французы упрекнули организаторов фестиваля в проявлении русофобии. В комментариях к новости они написали, что осуждают такую позицию не понимают, за что был уволен Спиваков. По мнению читателей газеты, увольнять за российское гражданство, это постыдное явление.

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