Французы недовольны увольнением дирижера Спивакова в Кольмаре

Как передают nation-news, Владимир Спиваков более 30 лет возглавлял данный фестиваль. Несмотря на это музыкант был уволен в конце октября. Дирижер рассказал, что получил лаконичное письмо от организаторов мероприятия, в котором говорилось об его увольнении «по понятным причинам».