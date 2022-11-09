Фармацевт рассказала о причинах нехватки антибиотиков

Глава СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова рассказала в беседе с Общественной службой новостей о причинах дефицита этого вида лекарств.
Эксперт обратила внимание, что в аптечных пунктах и на складах поставщиков сейчас недостаточно антибиотиков широкого действия. К такой ситуации привели несколько причин. В частности, это повышение сезонного спроса и приобретение препаратов фондами гуманитарной помощи для мобилизованных россиян.
Фармацевт отметила, что производители лекарственных препаратов устанавливают годовой план. Никто не мог спрогнозировать той ситуации, в которой оказался сегодня рынок.
Преснякова отметила, что дефицита амоксициллина в мире сейчас нет, и отечественных аналогов на его основе вполне достаточно. Однако эффективную замену препарату должен подобрать только специалист.