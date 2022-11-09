Фармацевт рассказала о причинах нехватки антибиотиков

Эксперт обратила внимание, что в аптечных пунктах и на складах поставщиков сейчас недостаточно антибиотиков широкого действия. К такой ситуации привели несколько причин. В частности, это повышение сезонного спроса и приобретение препаратов фондами гуманитарной помощи для мобилизованных россиян.