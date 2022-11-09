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Фармацевт рассказала о причинах нехватки антибиотиков

9 ноября, 18:55
В столичных аптеках иссякает запас препаратов на основе амоксициллина. В Минпромторге отметили, что это связано с повышением спроса в осенний сезон.

Глава СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова рассказала в беседе с Общественной службой новостей о причинах дефицита этого вида лекарств.

Эксперт обратила внимание, что в аптечных пунктах и на складах поставщиков сейчас недостаточно антибиотиков широкого действия. К такой ситуации привели несколько причин. В частности, это повышение сезонного спроса и приобретение препаратов фондами гуманитарной помощи для мобилизованных россиян.

Фармацевт отметила, что производители лекарственных препаратов устанавливают годовой план. Никто не мог спрогнозировать той ситуации, в которой оказался сегодня рынок.

Преснякова отметила, что дефицита амоксициллина в мире сейчас нет, и отечественных аналогов на его основе вполне достаточно. Однако эффективную замену препарату должен подобрать только специалист.

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