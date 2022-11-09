Дубль Буше помог «Авангарду» одержать пятую победу подряд

После такого омичи немного приуныли, а хозяева «полезли» на ворота. «Авангард» собрался, вернулся в игру и 52-й минуте встречи Рид Буше буквально на несколько секунд остался не прикрытым у ворот соперника. Эту оплошность заметил Корбэн Найт, который отдал точный пас. Буше не промахнулся и тем самым оформил дубль. В концовке магнитогорцы сняли вратаря, но это их не спасло: 3:2, омичи празднуют победу и едут в Уфу к «Салават Юлаеву».