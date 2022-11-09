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Дубль Буше помог «Авангарду» одержать пятую победу подряд

9 ноября 16:57
Фото: ХК Авангард
На выезде «ястребы» одолели магнитогорский «Металлург».

В среду, 9 ноября, на льду арены в Магнитогорске местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:2.

Счет на 15-й минуте первого периода открыл нападающий «ястребов» Рид Буше, который проводил свой сотый матч за «Авангард». Ассистировали ему Владимир Ткачев и Виктор Сведберг.

Вторая двадцатиминутка началась для омичей в меньшинстве, те выстояли и начали активно давить хозяев льда, раз за разом зажимая их в своей зоне.  Результат не заставил себя ждать – омичи в очередной раз приехали на пяточек магнитогорцев, защитники отбросились, но шайба угодила прямиком к Семену Чистякову, который одним касанием отправил ее в ворота Эдди Паскуале.

Под занавес второго периода «ястребы» заработали два удаления подряд и с этим «печальным» результатом ушли в раздевалку.

Заключительный отрезок игры начался в формате «5 на 3» и магнитогорцы уже на первой же минуте реализовали первое большинство. Через 30 секунд «ястребов» наказали и за второе удаление и тем самым счет на табло стал равным.

После такого омичи немного приуныли, а хозяева «полезли» на ворота. «Авангард» собрался, вернулся в игру и 52-й минуте встречи Рид Буше буквально на несколько секунд остался не прикрытым у ворот соперника. Эту оплошность заметил Корбэн Найт, который отдал точный пас. Буше не промахнулся и тем самым оформил дубль. В концовке магнитогорцы сняли вратаря, но это их не спасло: 3:2, омичи празднуют победу и едут в Уфу к «Салават Юлаеву».

Отметим, что в сегодняшней встрече Буше забросил 9 победную шайбу. На данный момент это лучший результат в КХЛ.

После матча исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец так прокомментировал игру:

«Отличные первые два периода, но потом два удаления, что ж бывает, пропустили. Но ребята молодцы, собрались и довели игру до победы».

Таким образом после сегодняшней встречи «Авангард» продлил победную серию до 5.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Магнитогорск#Михаил Кравец#Рид Буше#Владимир Ткачев#Корбэн Найт#Авангард#КХЛ#Хоккей#ХК Металлург
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