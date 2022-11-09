Донецкая железная дорога: тысячи километров путей, тысячи судеб



Стоит отметить, что Российская Империя была новатором по части строительства железных дорог. Первая не железная, а чугунная узкоколейная дорога была построена в

России еще в 1788 году. Правда ее протяженность составляла всего 173 метра, и она соединяла между собой два цеха Александровского пушечного завода в Петрозаводске. По ней в вагонетках, которые толкали рабочие, перевозили руду и пушечные стволы из литейного цеха в сверлильный. Примечательно, что нигде в мире подобных технических решений тогда еще не было. А прототип современных железных дорог также появился в России, на Алтае. Ее построил выдающийся русский инженер-изобретатель Петр Кузьмич Фролов. В 1806 году он предложил соединить «чугункой» протяженностью 1,8 километров Змеиногорский рудник с фабрикой по выплавке серебра. Груженые вагонетки должны были тянуть лошади.

Всего за 3 года с 1806 по 1809 дорога была проложена, при ее строительстве были применены основные решения, которые в последующем легли в основу строительства всех железных дорог мира. Отметим, что в Европе и в США подобные дороги появились лишь спустя два десятилетия. Ну, а первые рельсовые дороги на паровой тяге также появились на производстве — на Нижнетагильском заводе Демидовых в 1834 году. Первые паровозы, для дороги Демидовых спроектировали крепостные — отец и сын — Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы.

И тем не менее, железнодорожное дело в России еще многие годы ограничивалось лишь запросами производства. Запускать поезда с целью пассажирских перевозок считалось нерентабельным.

Все изменилось после 1837 года, когда в Петербурге открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединяла Петербург и Царское село. Дорога была длиною всего 25 верст, но продемонстрировала все преимущества нового вида транспорта. За один раз состав мог перевозить более 300 человек и разнообразные грузы. Более того, железная дорога практически не зависела от погодных условий, а скорость состава достигала 30 верст в час (примерно 32 км в час).

И все же, до 1850-х годов Россия всерьез отставала от стран Западной Европы и США. К примеру, в 1853 году общая протяженность железнодорожных путей Российской Империи составляла всего 979 верст (1,5% всей железнодорожной сети во всем мире).

Поражение в войне, как двигатель прогресса

Крымская война 1853–1856 годов, в которой Россия потерпела поражение, выявила всю отсталость Империи от высоко индустриализированных на тот момент стран Европы. Особенно это касалось вопросов экономики, промышленного производства, железнодорожного сообщения, судостроения. После проигрыша в войне начались давно назревшие в стране реформы, проводимые Александром II — Отмена крепостного права, Судебная реформа, Реформа образования и т. д.

Именно крепостная реформа 1861 года дала тот импульс, который был необходим для развития капиталистических отношений, становления тяжелой и добывающей промышленности. Процветающий до этого гужевой транспорт и чумацкий промысел, которые более-менее удовлетворяли потребности сельскохозяйственного производства, с запросами промышленности справиться не могли. То же самое можно сказать и о пассажирских перевозках, доставке почты и других срочных грузов.

Кроме того, поражение в Крымской войне показало, насколько необходимы железные дороги связывающие порты Чёрного и Азовского морей с промышленными и центральными регионами России. Отсутствие железнодорожного сообщения существенно сказалось на военной логистике и снабжении армии. К полю боя вовремя не могли доставить боеприпасы, продовольствие и т. д. Поэтому строительство железных дорог на юге страны, так называемый «Южный ход» стало приоритетной задачей.

Еще в самом начале военных действий в 1854 году данный вопрос был вынесен на рассмотрение руководства страны. Начались проектные работы по будущему строительству железной дороги по направлению Москва-Харьков-Феодосия. В рамках проекта планировалось построить и отдельное ответвление именно на Донбасс.

Проектом лично руководил первый министр путей сообщения России Петр Петрович Мельников. Строительству железной дороги в Донбассе он придавал первоочередное значение. Мельников считал, что сперва надо проложить пути в край богатый полезными ископаемыми и стройматериалами, а уже потом прокладывать дорогу в Крым. В течение двух лет с 1855 по 1856 группа инженеров под руководством Мельникова проводила изыскания. Но когда проект строительство дороги по маршруту Харьков-Лозовая-Донбасс был окончательно готов его, якобы из-за экономической нецелесообразности, законсервировали.

И лишь спустя год, в 1857 году Император Александр II издал указ о строительстве в России целой сети железных дорог протяженностью почти 4 тысячи километров. Тогда же было создано Главное общество российских железных дорог. В нем был задействован русский, французский, английский и немецкий банковские капиталы. В то же время сам Петр Мельников считал, что к финансированию строительства в первую очередь необходимо привлекать именно отечественные капиталы, что должно было благотворно сказаться на росте экономики всей страны.

В 1865 году Главное общество российских железных дорог преобразовали в Министерство путей сообщения. Как было сказано выше, первым его руководителем стал Петр Мельников. В качестве первоочередных задач он определил строительство путей в Донецкий и Криворожский горнорудные бассейны, а также строительство ж/д путей на Урал и в Среднюю Азию. При этом вести строительство он предложил за счет государственных средств.