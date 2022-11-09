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Доктор Мясников рассказал о необходимых для вегетарианцев элементах

9 ноября, 18:57
Последние 20 лет в России стало популярным вегетарианство. С тех пор в стране не утихают споры о полезной пище.

Одни эксперты утверждают, что без животной пищи человеку невозможно прожить. Другие считают, что организму нужна исключительно растительная пища.

Своим мнением по этому вопросу поделился с Общественной службой новостей врач Александр Мясников.

Доктор считает, что модель питания вегетарианцев близка к принципам здоровой диеты. Однако при этом организм не получает в полной мере необходимых для жизни веществ.

Если человек выбрал для себя вегетарианство, то нужно восполнять свой рацион некоторыми минералами и витаминами. Прежде всего, это Омега-3 — вещества, необходимые для здоровой работы сердца, мозга, а также для хорошего зрения. Этот элемент содержится в рыбе, морепродуктах и яйцах.

К другим полезным элементам относятся аминокислоты, цинк, кальций, железо, витамины D и В-12. Весь этот набор необходимых для организма веществ содержится в мясе.

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