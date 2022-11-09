Доктор Мясников рассказал о необходимых для вегетарианцев элементах

Если человек выбрал для себя вегетарианство, то нужно восполнять свой рацион некоторыми минералами и витаминами. Прежде всего, это Омега-3 — вещества, необходимые для здоровой работы сердца, мозга, а также для хорошего зрения. Этот элемент содержится в рыбе, морепродуктах и яйцах.