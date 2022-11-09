Диетолог Купфер назвала рецепты максимально полезных овощных блюд

Общественная служба новостей пишет, для обеспечения лучшего пищеварения и при ослабленном пищевом тракте, такие овощи как капуста, морковь, кабачки и сельдерей следует слегка припускать в воде при закрытой крышке. Должно быть нечто среднее между свежими овощами и тушеными, пояснила Купфер.
«Тогда не будет ни вздутия живота, ни раздражения кишечника грубой клетчаткой, - подчеркнула диетолог. - Таким образом в овощах остаются все полезные вещества, витамины и минералы, требуемые организму».
Врач акцентировала внимание на том, что в рационе непременно всегда должны быть сезонные овощи и фрукты. Кроме того, нужно соблюдения пропорций. Мясо желательно есть так, чтобы овощи полностью его покрывали. Другими словами, овощей в блюде должно быть вдвое больше, резюмировала Купфер.