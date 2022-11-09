Диетолог Купфер назвала рецепты максимально полезных овощных блюд

Врач акцентировала внимание на том, что в рационе непременно всегда должны быть сезонные овощи и фрукты. Кроме того, нужно соблюдения пропорций. Мясо желательно есть так, чтобы овощи полностью его покрывали. Другими словами, овощей в блюде должно быть вдвое больше, резюмировала Купфер.