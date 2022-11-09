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Диетолог Купфер назвала рецепты максимально полезных овощных блюд

9 ноября, 17:15
Овощи, которые должны в больших количествах находиться в рационе питания человека, необходимо правильно готовить для того, чтобы они приносили организму максимум пользы. Об этом сообщила диетолог Марина Купфер.

Общественная служба новостей пишет, для обеспечения лучшего пищеварения и при ослабленном пищевом тракте, такие овощи как капуста, морковь, кабачки и сельдерей следует слегка припускать в воде при закрытой крышке. Должно быть нечто среднее между свежими овощами и тушеными, пояснила Купфер.

«Тогда не будет ни вздутия живота, ни раздражения кишечника грубой клетчаткой, - подчеркнула диетолог. - Таким образом в овощах остаются все полезные вещества, витамины и минералы, требуемые организму».

Врач акцентировала внимание на том, что в рационе непременно всегда должны быть сезонные овощи и фрукты. Кроме того, нужно соблюдения пропорций. Мясо желательно есть так, чтобы овощи полностью его покрывали. Другими словами, овощей в блюде должно быть вдвое больше, резюмировала Купфер.

 

#Светлана Павлова
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