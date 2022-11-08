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Юрист Айвар: Собчак могут допросить по возвращению в Россию

8 ноября, 15:52
Жители Псковской области проинформировали сегодня о том, что журналистка Ксения Собчак вернулась на родину. По словам адвоката Людмилы Айвар, телеведущую теперь могут привлечь как свидетеля к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении ее коммерческого директора.

Однако, если у следствия найдутся доказательства того, что Собчак тоже участвовала в совершении преступления, ей тут же предъявят обвинения, сообщает Общественная служба новостей. Между тем, Айвар не думает, что это случится: если бы Собчак была причастна, она не стала бы возвращаться, пока не утих громкий скандал.

«Раз вернулась, значит, человек полностью уверен, что он чист перед законом как росинка на рассвете, - подчеркнула юрист. - Видимо, хочет свое доброе имя защитить, доказать, что она не имеет к этому никакого отношения».

Напомним, Ксения Собчак выехала из России в конце октября, когда ее коммерческий директор был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и в квартире самой журналистки. Впоследствии в отечественных массмедиа появилась информация о том, что у Собчак есть израильское гражданство.

 

 

#Светлана Павлова
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