Юрист Айвар: Собчак могут допросить по возвращению в Россию

Однако, если у следствия найдутся доказательства того, что Собчак тоже участвовала в совершении преступления, ей тут же предъявят обвинения, сообщает Общественная служба новостей. Между тем, Айвар не думает, что это случится: если бы Собчак была причастна, она не стала бы возвращаться, пока не утих громкий скандал.