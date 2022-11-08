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Военная прокуратура подтвердила нарушения при размещении мобилизованных в Омске

8 ноября 08:43
Фото: 1MI
В ведомстве рассказали, что собираются привлечь к ответственности виновных лиц.

Красноярский депутат Александр Глисков получил подтверждение в военной прокуратуре, что в Омске ненадлежащим образом разместили мобилизованных. Речь о ситуации, когда прибывших из Красноярского края и других регионов резервистов не смогли сразу разместить в лагере.

«Установлено, что 30 сентября 2022 года названные граждане прибыли в воинскую часть-формирователь (город Омск) для прохождения военной службы, - говорится в ответе прокуратуры депутату. – Вместе с тем воинские должностные лица по причине скопления мобилизованных лиц, в том числе прибывших из других субъектов Российской Федерации, своевременное размещение военнослужащих в обогреваемых помещениях и обеспечение горячим питанием надлежащим образом не организовали».

В прокуратуре сообщили, что ситуацию разрешили. Отдельно будут решать вопрос о том, чтобы привлечь виновников к ответственности.

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#Вероника Жукова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости#Омск#Прокуратура
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