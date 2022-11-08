Военная прокуратура подтвердила нарушения при размещении мобилизованных в Омске

Красноярский депутат Александр Глисков получил подтверждение в военной прокуратуре, что в Омске ненадлежащим образом разместили мобилизованных. Речь о ситуации, когда прибывших из Красноярского края и других регионов резервистов не смогли сразу разместить в лагере.