Владелец «Ливерпуля» анонсировал продажу футбольного клуба

На фоне ранее появившихся слухов о том, что меняются владельцы клубов Премьер-лиги Англии, возник вопрос о статусе FSG как владельцев ФК «Ливерпуль», пишут корреспонденты Общественной службы новостей.
Официальные представители компании выступили с заявлением, в котором подтвердили, что получили предложения от лиц, желающих выступать в качестве акционеров клуба.
«FSG по-прежнему полностью делает все для успеха «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», — подчеркнули в компании.
Однако, на сегодняшний день отсутствует информация о том, с кем конкретно идут переговоры на тему продажи футбольного клуба. Напомним, Джон Генри, основавший в свое время FSG, купил команду в 2010 году.
Напомним, ранее стало известно о смерти экс-владельца и главы совета директоров ФК «Ливерпуль» Дэвида Мурса. Он умер на 77-м году жизни спустя несколько недель после того, как скончалась его 39-летняя супруга.