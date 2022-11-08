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Владелец «Ливерпуля» анонсировал продажу футбольного клуба

8 ноября, 15:55
Руководство Fenway Sports Group проинформировало сегодня о выставлении на продажу футбольного клуба «Ливерпуль».

На фоне ранее появившихся слухов о том, что меняются владельцы клубов Премьер-лиги Англии, возник вопрос о статусе FSG как владельцев ФК «Ливерпуль», пишут корреспонденты Общественной службы новостей.

Официальные представители компании выступили с заявлением, в котором подтвердили, что получили предложения от лиц, желающих выступать в качестве акционеров клуба.

«FSG по-прежнему полностью делает все для успеха «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», — подчеркнули в компании.

Однако, на сегодняшний день отсутствует информация о том, с кем конкретно идут переговоры на тему продажи футбольного клуба. Напомним, Джон Генри, основавший в свое время FSG, купил команду в 2010 году.

Напомним, ранее стало известно о смерти экс-владельца и главы совета директоров ФК «Ливерпуль» Дэвида Мурса. Он умер на 77-м году жизни спустя несколько недель после того, как скончалась его 39-летняя супруга. 

#Светлана Павлова
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