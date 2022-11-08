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В соцсетях заявили о пропаже омского памятника Дзержинскому

8 ноября 12:21
Фото: 1MI
иллюстрация
Исчез после субботника. Омич возмутился в соцсетях пропажей бюста, изображающего Дзержинского.

Второй секретарь омского Обкома КПРФ Иван Федин опубликовал в соцсетях фотографию с пустым постаментом и сообщил, что в Советском округе, на территории бывшего детского дома, неизвестные снесли памятник Феликсу Дзержинскому. Особо отметил секретарь Обкома, что это случилось накануне 105-й годовщины Великой Октябрьской Революции.

Также неравнодушный активист опубликовал фото «до», объясняя, что десять дней назад на территории около памятника силами партийных работников и комсомола проводился субботник, и бюст Феликса Дзержинского пребывал на своем месте. Его привели в порядок и оставили там же. Теперь пропала обшивка постамента и сам бюст.

Фото: скриншот: страница Ивана Федина

Случаи вандализма не редкость в Омской области. Напомним, на прошлой неделе троих омичей отправили в колонию строгого режима за поджог памятника:

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Памятник#Вандализм#КПРФ#Соцсети
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