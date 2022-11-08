В соцсетях заявили о пропаже омского памятника Дзержинскому

Также неравнодушный активист опубликовал фото «до», объясняя, что десять дней назад на территории около памятника силами партийных работников и комсомола проводился субботник, и бюст Феликса Дзержинского пребывал на своем месте. Его привели в порядок и оставили там же. Теперь пропала обшивка постамента и сам бюст.