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В Омскую область не пропустили 20 тонн зараженных опасным вирусом томатов

8 ноября 12:44
Фото: 1MI
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В целях безопасности зараженные томаты отправили обратно в Узбекистан.

По сообщению омского Россельхознадзора, в ноябре 2022 года на территорию Омской области поступила партия томатов из Республики Узбекистан общим весом около 20 тонн. Поступление овощей сопровождалось фитосанитарным сертификатом.

При проведении досмотра специалистами был выявлен вредный организм — вирус коричневой морщинистости, который включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Чтобы карантинный организм не распространялся на территории региона, зараженные помидоры отправили обратно в Узбекистан.

В ведомстве добавили, что этот вирус представляет серьезный риск для агропромышленного комплекса, поскольку распространяется очень быстро и может вызвать от 30 до 70% потери урожая томатов и перца.

#Юлия Бармина#Россельхознадзор#Вирус#Овощи
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