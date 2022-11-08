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В Омской области рождение отстало от смертности на 7 тыс. человек

8 ноября 09:43
Фото: 1MI
Год еще не закончился, а в Омской области уже умерло на 7 тыс. человек больше, чем родилось. С браками и разводами обстановка получше.

Омскстат опубликовал данные по естественной убыли населения за период с января по август 2022 года. Статистика показала, что естественная убыль населения в 2022 году составила 6995 человек. Умерло около 17,8 тыс. человек, а родились только 10,8 тыс. человек. Прироста Омская область не видела с 2016 года. Уже в 2017 году убыль была в 2748 человек, а 2021 год унес и «не восполнил» 16,5 тыс. человек.

Также Омскстат посчитал, сколько за восемь месяцев случилось браков и разводов. Поженились в Омской области с января по август почти 8 тыс. раз, а развелись 5,7 тыс. раз.  Для сравнения, за весь 2021 год было около 12 тыс. браков и 8,5 тыс. разводов. Но еще не самый конец года.

Напомним, сентябрь и октябрь вместе подарили статистике Омской области чуть больше 4 тысяч бракосочетаний, о которых Омскстат пока еще не рассказывал.

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#Омскстат#Новости#Омская область#Статистика#Рождаемость#Смертность#Убыль населения#Дарья Зыкова
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