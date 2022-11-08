В Омской области рождение отстало от смертности на 7 тыс. человек

Омскстат опубликовал данные по естественной убыли населения за период с января по август 2022 года. Статистика показала, что естественная убыль населения в 2022 году составила 6995 человек. Умерло около 17,8 тыс. человек, а родились только 10,8 тыс. человек. Прироста Омская область не видела с 2016 года. Уже в 2017 году убыль была в 2748 человек, а 2021 год унес и «не восполнил» 16,5 тыс. человек.