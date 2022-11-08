В Минпромторге рассказали о причинах дефицита амоксициллина в московских аптеках

Москвичей не остановил даже тот факт, что антибиотики, к числу которых относится и «Амоксиклав», необходимо принимать исключительно по рецепту врачей. Как заявили фармацевты, лекарства нет не только в аптеках, но также и на складах. Однако на онлайн-площадках его по-прежнему можно приобрести — наличие лекарства подтвердили «ЕАптека» и Apteka.ru.