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В Минпромторге рассказали о причинах дефицита амоксициллина в московских аптеках

8 ноября 12:41
Фото: 1MI
Из столичных аптек исчезли препараты на основе амоксициллина, в частности и «Амоксиклав». Минпромторг дал обещание решить эту проблему.

В качестве причин дефицита лекарств в ведомстве указали сезонный подъем заболеваемости гриппом, ОРЗ И ОРВИ, а также привычку граждан приобретать препараты про запас, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Москвичей не остановил даже тот факт, что антибиотики, к числу которых относится и «Амоксиклав», необходимо принимать исключительно по рецепту врачей. Как заявили фармацевты, лекарства нет не только в аптеках, но также и на складах. Однако на онлайн-площадках его по-прежнему можно приобрести — наличие лекарства подтвердили «ЕАптека» и Apteka.ru.

Как отметили в Минпромторге дефицит лекарства носит временный характер, в скором времени его планируется восполнить. Кроме того, на рынке появились новые российские производители.

#Общество
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