Новость № 1. В Омске решили отказаться от части мероприятий на Новый год. А именно от фейерверков, пиротехнических шоу и прочих зрелищных форматов. Однако было принято решение оставить декорации и главную городскую елку.
Новость № 2. В Омске построят новую школу на 1,1 тыс человек. Школу возведут в микрорайоне «Серебряный берег» в 2024 году. Подрядчиком стала московская фирма «Капитал Развитие».
Новость № 3. Омскстат поделились статистикой, согласно которой за период с января по август 2022 года естественная убыль населения составила почти 7 тыс человек. Умерло около 17,8 тыс человек, а родились только 10,8 тыс человек.