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Украденный Новый год, долгожданная школа и повышенная смертность. Омск сегодня

8 ноября 14:01
Фото: Город55
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Итоги вторника.

Новость № 1. В Омске решили отказаться от части мероприятий на Новый год. А именно от фейерверков, пиротехнических шоу  и прочих зрелищных форматов. Однако было принято решение оставить декорации и главную городскую елку.

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Новость № 2. В Омске построят новую школу на 1,1 тыс человек. Школу возведут в микрорайоне «Серебряный берег» в 2024 году. Подрядчиком стала московская фирма «Капитал Развитие».

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Новость № 3. Омскстат поделились статистикой, согласно которой за период с января по август 2022 года естественная убыль населения составила почти 7 тыс человек. Умерло около 17,8 тыс человек, а родились только 10,8 тыс человек.

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#Юлия Бармина#Город#Новый год#Омская школа#Строительство школы#Статистика#Смертность
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