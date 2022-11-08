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Уехавшим из РФ придется заплатить двойную налоговую ставку

8 ноября 07:21
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, что граждане Российской Федерации, долгое время проживающие за границей, должны будут заплатить повышенный налог при продаже недвижимости.

Как рассказал юрист Сергей Чужаков, для сохранения статуса налогового резидента необходимо жить в России не менее 183 календарных дней. В противном случае уехавшему присваивается статус налогового нерезидента, и его налоговая ставка автоматически увеличивается с тринадцати до тридцати процентов. Об этом пишут «Известия».

Чужаков отметил, что для нерезидентов налог в тридцать процентов высчитывается из полной суммы, вырученной от реализации жилой недвижимости, без вычета понесенных расходов, которые учитываются лишь в случае продажи жилья резидентом.

Исключением являются ситуации, когда человек владеет недвижимостью более трех лет, или она была получена по наследству, была приватизирована или подарена. В остальных случаях, как отметил юрист, срок владения недвижимостью для резидентов и нерезидентов должен составлять не менее пяти лет.

Поэтому в случае планирования продажи жилья со сроком владения до трех-пяти лет, желательно заранее подумать о сохранении статуса налогового резидента, резюмировал Сергей Чужаков.

#Общество
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