Уехавшим из РФ придется заплатить двойную налоговую ставку

Как рассказал юрист Сергей Чужаков, для сохранения статуса налогового резидента необходимо жить в России не менее 183 календарных дней. В противном случае уехавшему присваивается статус налогового нерезидента, и его налоговая ставка автоматически увеличивается с тринадцати до тридцати процентов. Об этом пишут «Известия».
Чужаков отметил, что для нерезидентов налог в тридцать процентов высчитывается из полной суммы, вырученной от реализации жилой недвижимости, без вычета понесенных расходов, которые учитываются лишь в случае продажи жилья резидентом.
Исключением являются ситуации, когда человек владеет недвижимостью более трех лет, или она была получена по наследству, была приватизирована или подарена. В остальных случаях, как отметил юрист, срок владения недвижимостью для резидентов и нерезидентов должен составлять не менее пяти лет.
Поэтому в случае планирования продажи жилья со сроком владения до трех-пяти лет, желательно заранее подумать о сохранении статуса налогового резидента, резюмировал Сергей Чужаков.