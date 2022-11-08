Уехавшим из РФ придется заплатить двойную налоговую ставку

Исключением являются ситуации, когда человек владеет недвижимостью более трех лет, или она была получена по наследству, была приватизирована или подарена. В остальных случаях, как отметил юрист, срок владения недвижимостью для резидентов и нерезидентов должен составлять не менее пяти лет.