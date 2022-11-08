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Тысячи жителей города в Омской области остались без воды. Названа причина

8 ноября 06:53
Фото: 1MI
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В Омской области из-за аварии отключили от воды 12 тыс жителей

Воду отключили в Исилькуле из-за масштабного порыва на водопроводных сетях.

В паблике администрации Исилькуля в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о масштабном отключении водопровода в городе. Оказалось, что на водопроводе случилась серьезная авария, и до окончания работ без воды будут 12 тыс жителей.

Уточняется, что под отключение попадают Северная часть Исилькуля — это 5 тыс домов частного сектора, 12 000 жителей, а также 4 школы, 6 детсадов, 4 котельные и горадминистрация.

«Котельные работают в обычном режиме, имеется аварийный запас воды на 24 часа», — объяснили в администрации Исилькуля.

Когда планируется завершить аварийные работы и возобновить водоснабжение, не уточняется. Нет информации и о подвозе питьевой воды.

Отметим, что в сентябре жители Знаменского района остались без чистой питьевой воды. По этой причине в населенном пункте едва не сорвался отопительный сезон.

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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Водопровод#Вода#Авария#Порыв
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