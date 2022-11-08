Топ арбитража. «Газпромбанк», миллионер Дворниченко и алкогольные споры

В этом деле также не обошлось без одной интересной детали: дело в том, что до 18 марта 2019 года ныне директор и соучредитель «Лафита» Максим Иванов был руководителем «Аморы», а до 25 декабря того же года входил и в состав учредителей. Потому не исключено, что это судебный спор между бывшими партнерами по бизнесу.