Топ арбитража. «Газпромбанк», миллионер Дворниченко и алкогольные споры

1-е место. «Гол как сокол»
Почти 739.7 млн рублей составляет сумма исковых требований по банкротному делу, которое Арбитражный суд Омской области открыл по заявлению АО «Газпромбанк» к омскому ООО «Неоформ». Соответствующее заявление поступило в суд 19 октября, а уже 24 октября было принято к производству.
Откуда и как образовался столь внушительный долг, на данном этапе в документах суда не указано, но, пожалуй, истребовать эту сумму вряд ли получится, поскольку компания «НеоФорм», которую сейчас возглавляет предприниматель Елена Боягина, начиная с 2015 года показывает нулевую выручку и отрицательную чистую прибыль. Например, по итогам 2021 года последняя составила минус 122.2 млн рублей.
Есть и другой интересный момент. Данное общество имеет двух учредителей — это московские ООО «Старпрофит» и ООО «Кратен». В свою очередь эти две фирмы учредило и управляет ими ООО «Ронекс». Этот самый «Ронекс», который зарегистрирован в Москве, в свое время владел незначительной долей в активах дочки «Газпромбанка» — ООО «Электронная торговая площадка «Газпромбанка». Такие вот запутанные взаимоотношения.
Отметим, практически все вышеобозначенные компании занимаются либо вложениями в ценные бумаги, либо управлением собственным и арендуемым имуществом.
2—5-е место. Миллионер Дворниченко, «Газпромбанк» и долги на сотни миллионов рублей
«Газпромбанк» в октябре, можно сказать, разошелся с банкротными делами и подал еще несколько исков к разным компаниям, однако все их объединяет один и тот же человек — омский бизнесмен Сергей Дворниченко, который в 2020 году входил в топ самых богатых омичей и занимал там 68-ю строчку.
Итак, 18 октября от «Газпромбанка» в омский арбитраж поступили заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) к ООО «Транспортные решения», ООО «Калита» и ООО «Стройтехинвест». В каждом из этих заявлений указана одна и та же сумма задолженности — совпадение до копеек, свыше 151.3 млн рублей. Таким образом, в общей сложности получилось почти 454 млн рублей.
Учредителем и генеральным директором всех этих компаний и является омский бизнесмен Сергей Дворниченко.
Немного расскажем и о самих фирмах. ООО «Калита» некогда было одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималось торговлей всеми видами автомобильного топлива. В 2020 году выручка этого нефтетрейдера составила порядка 3.4 млрд рублей, а чистая прибыль — 44.6 млн рублей.
Что касается двух других фирм Дворниченко, то и «Транспортные решения», и «Стройтехинвест» специализировались на грузовых автомобильных перевозках. Согласно открытым данным, в 2021 году первая из них заработала более 110 млн рублей, а вот по второй финансовые показатели есть только за 2020 год — 919.5 млн рублей выручки и 3.9 млн рублей чистой прибыли.
При этом претензии к господину Дворниченко на сотни миллионов рублей есть и у других финансово-кредитных организаций — АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» и ООО «Совкомбанк факторинг». И общая сумма долгов там приближается к 1 млрд рублей.
К слову, «Газпромбанк» также предъявил иск еще к одному активу Сергея Дворниченко — ООО «Транспортная компания «Монолит», почти на 143.4 млн рублей. С 6 июня текущего года эта компания уже проходит процедуру ликвидации. Таким образом, на данный момент кредиторы добиваются банкротства сразу четырех компаний бизнесмена Дворниченко и, судя по всему, это еще не предел.
6-е место. Алкогольные споры
Судебную тяжбу на более чем 100.6 млн рублей в омском арбитраже затеяли два крупных игрока на алкогольном рынке. Это ООО «Амора» предпринимателя Игоря Мулькеева и ООО «Лафит», которое возглавляет и соучредителем которого является бизнесмен Максим Иванов. Как указано в документах суда, иск поступил от «Аморы» 25 октября, а ответчиком по делу стал «Лафит».
Обе эти компании специализируются на торговле алкогольными и безалкогольными напитками. Так, выручка «Аморы» по итогам прошлого года составила 632 млн рублей, а чистая прибыль — 3 млн рублей. У «Лафита» финансовые показатели несколько лучше — 979 млн рублей заработка за 2021 год и 10.8 млн рублей прибыли.
Отметим, что компания «Лафит» известна в Омске еще и тем, что владеет такими сетями, как «Наполеон» и «Азбука градуса».
В этом деле также не обошлось без одной интересной детали: дело в том, что до 18 марта 2019 года ныне директор и соучредитель «Лафита» Максим Иванов был руководителем «Аморы», а до 25 декабря того же года входил и в состав учредителей. Потому не исключено, что это судебный спор между бывшими партнерами по бизнесу.