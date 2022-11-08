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Стало известно, где в Омске будут продавать елки к Новому году

8 ноября 08:33
Фото: 1MI
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Елочные базары в центре города будут работать по семи адресам.

Как сообщили в администрации города Омска, в Центральном округе будет открыто 10 торговых точек по продаже хвойных деревьев к Новому году.

Торговать хвойными деревьями будут в местах с большой проходимостью, а также хорошей транспортной и пешеходной доступностью, добавили в мэрии.

Итак, елочные базары в центре города будут работать круглосуточно по следующим адресам:

  • улица 10 лет Октября, дом 109 и дом 175
  • улица Багратиона, дом 2
  • улица Красный Путь, дом 26а
  • улица Декабристов, дом 155
  • улица Маяковского, дом 50а
  • улица 21-я Амурская, дом 12, корпус 1
«Напоминаем, что несанкционированная торговля новогодними деревьями запрещена. Штраф для граждан составляет от 1 до 2 тыс рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тыс рублей. При повторном выявлении — от трех до пяти тыс и от 20 до 100 тыс рублей соответственно», — рассказала заместитель главы администрации Центрального округа Ксения Бобылева.

Что касается стоимости хвойных деревьев, как сообщают предприниматели, сосна будет стоить от 400 рублей, пихта от 700 рублей, ель от 1,5 тыс рублей, а новогодние букеты из пихты — от 100 рублей.

Напомним, сегодня также стало известно об отмене некоторых праздничных мероприятий:

Сказки не будет. Стало известно, как пройдет Новый год в Омске
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#Юлия Бармина#Город#Новый год#Новогодняя елка#Елочный базар
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